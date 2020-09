Un ‘chien chanteur’ découvert à l’état sauvage pour la première fois en 50 ans

On pensait que le chien chanteur de Nouvelle-Guinée, connu pour produire des sons harmoniques avec ses aboiements et ses hurlements aigus, n’existait qu’en captivité – jusqu’à présent. Mais on a découvert les premiers spécimens à l’état sauvage depuis 50 ans, selon le Daily Mail.

Les scientifiques ont repéré une meute de ces chiens courir dans les collines d’Indonésie. Il a fallu établir une comparaison de leur ADN avec ceux en captivité pour arriver à cette conclusion.

Avant cette étude, on croyait que les chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée étaient l’animal ressemblant à un chien le plus rare et le plus ancien qui soit.

Cette espèce a été étudié pour la première fois en 1897. Elle est connue pour ce cri unique que les experts décrivent comme « hurlement de loup avec des accents de chant de baleine ».

(Voir la vidéo sur mobile)

Il n’y en a pas plus de 300 qui vivent actuellement en captivité. Et ils n’avaient plus été vu dans la nature depuis les années 1970.

« En apprenant à mieux connaître ces anciens proto-chiens, nous apprendrons de nouveaux faits sur les races de chiens modernes et l’histoire de la domestication des chiens », a expliqué la chercheuse Elaine Ostrander. « Après tout, une grande partie de ce que nous apprenons sur les chiens se reflète sur les humains. »

Bien que les chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée ainsi que les Highland Wild Dogs fassent partie de l’espèce canine Canis lupus familiaris, les chercheurs ont découvert que chacun contenait des variantes génomiques dans leurs génomes qui n’existent pas chez les autres chiens que nous connaissons aujourd’hui.