L’idée de Whoopi Goldberg pour rendre hommage à Chadwick Boseman

Chadwick Boseman, à qui les médecins avaient diagnostiqué un cancer du côlon en 2016, est finalement décédé le 28 août. Whoopi Goldberg a son idée pour lui rendre hommage.

La panthère noire s’est éteinte fin aout, prenant ses fans par surprise. L’acteur, héros des films Marvel et star de Black Panther, n’avait que 43 ans. Whppi Goldberg vient de proposer de lui rendre hommage via les parcs Disney. «Chères personnes en charge des constructions des nouvelles attractions de Disney Land et Disney World. Nous n’avons pas vraiment besoin d’une nouvelle expérience autour des films de La Reine des neiges», lance-t-elle sur Twitter. «Ce qu’on pourrait utiliser, c’est le Wakonda. S’il vous plaît, Disney World, Disney Land, mettez en place une attraction Wakonda en l’honneur de Chadwick Boseman.»

Dear People in charge of building NEW experiences Disney Land and World we don’t really need another Frozen land BUT what we could use is Wakonda, please Disneyworld Disneyland PLEASE build in Chadwick Boseman’s name WAKONDA — Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) August 31, 2020

Le Wakonda, ce pays fictif, a été mis en avant dans Black Panther. Ce film avait marqué les esprits puisque pour la première fois, un superhéros noir était être au centre d’un long métrage Marvel. Chadwick Boseman y incarnait le roi T’Challa. Il avait initialement passé une audition, pour incarner Drax le Destructeur dans les films de la saga Les Gardiens de la galaxie.

Le tweet annonçant sa disparition, publié via son compte, est devenu le plus « liké » de l’Histoire du réseau social, avec plus de 7,5 millions de like et plus de 3,1 millions de partages.