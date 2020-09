Il passe tout près de perdre sa jambe pour une morsure d’araignée

Tony Mayne s’est rendu à l’hôpital pour soigner une vive douleur à son genou. Il n’est pas passé loin d’y laisser sa jambe, après avoir été mordu par une fausse veuve noire.

Tony Mayne a eu une drôle de surprise en se réveillant un matin chez son frère Craig. Sur le rideau de la chambre, à quelques mètres de lui, il pouvait voir… une fausse veuve noire, une araignée au venin destructeur de chair. «J’ai appelé Craig pour m’en débarrasser car elle me faisait flipper», raconte le Britannique dans The Sun. Sa jambe a ensuite commencé à le gratter.

BERKS. SPIDER BITE.

Roofer feared he'd lose his leg after spider bite led to knee to oozing pus https://t.co/lbmLklksPo — 🇬🇧 C. S. 🇬🇧(ENGLAND) (@Colsta13) September 1, 2020

Il s’est alors rendu aux urgences. Là, les médecins lui ont expliqué qu’il avait été mordu par une araignée ou un serpent, et que cette morsure était la cause de sa gêne. Ils lui ont alors administré des antihistaminiques et des antibiotiques. Les médecins se sont toutefois inquiétés au vu des résultats de la prise de sang du malade, qui n’avaient rien de rassurant. Le venin continuait à se diffuser dans le corps, avec la possibilité de tuer la victime, ou au moins de lui causer de lourdes séquelles. Tony a appris par la suite qu’il n’était pas passé loin de l’amputation. Le traitement a finalement produit ses effets, et il a pu sauver sa jambe.

Une menace à prendre au sérieux

Cette espèce d’araignée inquiète particulièrement le Royaume-Uni. Bien qu’elle soit de petite taille, elle est très venimeuse. Elle est de plus en plus souvent observée dans le pays, où elle arriverait via des cargaisons de fruits venues des Canaries. Les experts redoutent qu’elle ne s’implante durablement dans le pays. Les symptômes en cas de morsures varient selon les victimes, allant de la migraine aux membres enflés.

Dans le cas de Tony, le nid de cette araignée a été détecté dans la gouttière d’une maison voisine et détruit.