Ne tombez plus jamais à court de data à la fin du mois !

Les applications consomment de plus en plus de données mobiles sur smartphone. Comme tout le monde n’a pas la chance d’avoir un abonnement illimité, voici quelques conseils pour gérer au mieux le data de votre forfait.

Quelles applications consomment le plus de données mobiles ?

Le visionnage de vidéos, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram ou TikTok, est ce qui consomme le plus de données mobiles. Comptez environ 5 MB par minute de vidéo. Vous pouvez ainsi facilement consommer 300 MB de data en regardant des vidéos pendant une heure.

Les appels vidéo sont également des grands consommateurs de données. La consommation varie énormément en fonction de l’application utilisée. Comptez entre moins de 5 MB par minute avec FaceTime et WhatsApp, environ 10 MB par minute avec Google Duo et Facebook Messenger et même jusqu’à 30 MB par minute via Skype !

À condition de faire l’impasse sur la meilleure qualité sonore, le fait d’écouter de la musique en ligne consomme moins de données que des vidéos. Sur Spotify, Deezer ou Apple Music, une minute d’écoute consomme environ 1 MB, deux fois moins si vous choisissez la qualité la plus basse.

Enfin, entre les photos qui doivent être chargées et les vidéos qui se lancent automatiquement, le simple fait de faire défiler son fil d’actualité sur Facebook ou sur Instagram consomme beaucoup de données mobiles. Une heure passée sur les réseaux sociaux et ce sont plus de 100 MB qui s’envoleront de votre forfait.

Choisissez la qualité la plus basse

Pour ne pas arriver à court de data à la fin du mois, pensez à choisir la qualité vidéo ou sonore la plus basse possible. Certes, cela pique parfois un peu les yeux et les oreilles mais au moins, vous n’épuiserez pas votre forfait en quelques jours ! Pour changer la résolution, il suffit souvent d’appuyer sur la vidéo et d’entrer dans le menu pour choisir la qualité de votre choix. Pour une utilisation minimale de données, optez pour une résolution vidéo de 144p ou 240p.

Pensez à télécharger

Si vous êtes abonné à Spotify, Netflix, Amazon Prime ou YouTube Premium, votre abonnement vous offre la possibilité de télécharger votre playlist ou vos films, séries et vidéos préférés. Profitez de cette fonctionnalité en téléchargeant du contenu quand vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi. Ils seront alors téléchargés sur votre smartphone et vous n’aurez plus besoin d’utiliser des données mobiles pour les regarder ou les écouter quand vous serez en déplacement. Même chose pour les applications de navigation comme Google Maps et Apple Plans qui permettent de télécharger les cartes pour les utiliser hors ligne.

Passez en mode « économie de données »

Il existe plusieurs astuces pour économiser les données mobiles. Votre smartphone peut vous aider dans cette tâche et cela de plusieurs manières, notamment en activant l’économiseur de données. Dans les paramètres généraux de votre appareil, rendez-vous dans le menu dédié aux applications que vous avez installées. Vous pouvez ainsi configurer chaque application en fonction de votre usage et de votre forfait data. Par exemple, vous pouvez configurer WhatsApp de manière à ce que l’application ne télécharge aucune photo ou vidéo en utilisant des données mobiles

Suivez votre consommation régulièrement

La meilleure façon de gérer votre utilisation est sans doute de la surveiller. Via les paramètres de l'appareil, tous les smartphones permettent d'obtenir le détail des données utilisées. Vous pouvez ainsi surveiller votre consommation et adapter votre usage si vous constatez qu'une application utilise beaucoup de data. Vous pouvez également vérifier où en est votre forfait mensuel via l'application mobile de votre opérateur.

