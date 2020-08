Les enfants rendent hommage à leur Black Panther

Un super-héros s’en va et ce sont les enfants qui pleurent. Depuis l’annonce de la mort de Chadwick Boseman, décédé d’un cancer du côlon, de très nombreux fans ont rendu hommage sur les réseaux sociaux à celui qui avait incarné « Black Panther » en 2018.

« Voici le pouvoir et l’impact qu’il avait sur la future génération », a écrit l’acteur Mark Ruffalo, qui a incarné Hulk dans divers blockbusters de l’univers Marvel.

Sur des nombreuses photos, on peut en effet voir des enfants lui rendre hommage entouré de leurs figurines de super-héros.

This is his power and impact on the next generation. #ChadwickForever pic.twitter.com/uzwaNOt8M0 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 30, 2020

MY BABY BOY AND THE AVENGERS HOLDING A MEMORIAL FOR BLACK PANTHER❤💪🏾#Wakanda4Ever pic.twitter.com/nYAnER23Ig — King Westbrook (@KingWestbrook7) August 29, 2020

why this matters so much.⁣

rest in heavenly peace. ⁣

⁣#WakandaForever pic.twitter.com/tEksgYEb8q — Halle Berry (@halleberry) August 29, 2020

Preuve de l’impact que l’acteur a eu grâce à ce rôle, le message ayant annoncé son décès à l’âge de 43 ans sur Twitter est devenu le tweet le plus liké de toute l’histoire du réseau social, devant celui de Barack Obama. A ce jour, il a récolté plus de 7,3 millions de « like ».