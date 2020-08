Inès, de Koh-Lanta, pas encore très convaincue par la nouvelle saison

Le lancement de la nouvelle saison de « Koh-Lanta » a connu des records d’audience. Mais il n’en demeure pas moins que l’émission n’a pas (encore) plus à tout le monde. Et notamment à Inès, une ancienne candidate qui s’est sentie gênée par une certaine séquence.

Près de 5 millions de personnes, c’est un beau score pour TF1 qui a relancé Koh-Lanta pour une 24e saison en faisant s’affronter les quatre plus grandes régions de France: le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest.

Mais la finaliste de la précédente saison n’a pas été très convaincue. « Je suis en train de regarder un peu ce que vous pensez de cette nouvelle saison de Koh-Lanta et je suis assez d’accord avec vos avis », a-t-elle expliqué sur Instagram.

« C’est-à-dire que déjà je n’ai pas eu le temps de me focus sur les aventuriers parce qu’il y en a beaucoup, donc j’attendrai le deuxième épisode. Et ensuite je ne sais pas, il y avait des délires… ça n’enlève rien au jeu, mais quand ils ont chanté en vrai ça m’a un peu gêné… Après je peux l’entendre, t’es motivé, t’es dans ton équipe, tu représentes ta région, donc ok tu chantes mais bon… Le Conseil en plus c’est un moment important et stressant, t’es pas obligé de rester sérieux mais de là à chanter ton truc… j’étais un peu gênée. Donc à voir le reste. »

Avant le Conseil du jeu qui a poussé Marie-France vers la porte de sortie, les candidats de l’équipe du Nord avaient en effet commencé à chanter « Les Corons » de Pierre Bachelet face à Denis Brogniart. Une scène particulièrement moquée sur les réseaux sociaux.

Mais Inès compte bien attendre le deuxième épisode pour se faire un avis: « En même temps on avait une bête’ de saison, tu as compris, ah ouais, grosse saison ! Mais on va voir là c’était le premier épisode, ils sont nombreux, de toute façon c’est Koh-Lanta, ça va péter quand même. »