Il pêche avec un aimant et tombe sur un véritable trésor

La pêche a été bonne pour Tanguy. Ce jeune Français, adepte de la pêche à l’aimant, est tombé sur un véritable trésor dans une rivière près de Rennes.

Comme de plus en plus de gens, au début de l’année, Tanguy Le Gloahec s’est mis à la pêche à l’aimant, une pratique risquée notamment dans les régions marquées par la guerre mais qui peut parfois réserver des belles surprises.

Un sac rempli de pièces

Durant le week-end du 22 août, le jeune homme est parti pêcher avec son aimant surpuissant dans la Vilaine, une rivière près de Rennes. Après avoir remonté un vieux scooter et des barrières de chantier, Tanguy est tombé sur un mystérieux sac. « J’ai un vu un sac remonter, il y avait écrit ‘Sodebo’ dessus. Je me suis dit que c’était bizarre car un sac de sandwich normalement, ce n’est pas magnétique donc c’est le signe qu’il y avait quelque chose à l’intérieur », a-t-il raconté à France Bleu.

« C’est sûrement du vol »

À l’intérieur de ce sac, le jeune homme a découvert un véritable trésor. En effet, il contenait une collection de plus de 700 pièces de monnaie, issues de 40 pays différents, dont un Louis XIII de 1640. Malgré tout, Tanguy ne compte pas s’enrichir avec ce butin. « C’est sûrement du vol donc on va essayer de retrouver le propriétaire. On va prendre contact avec un magasin de Rennes qui vend et rachète des pièces et si on peut retrouver le propriétaire, on lui rendra », a-t-il déclaré à France Bleu.