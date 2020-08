Adele accusée « d’appropriation culturelle »

C’est pour rendre hommage au festival britannique de Notting Hill qu’Adele a revêtu un bikini aux couleurs de la Jamaïque, assorti de tresses africaines ‘bantu knots’. Mais la chanteuse a été accusée d’appropriation culturelle sur les réseaux sociaux.

Adele a perdu beaucoup de poids ces derniers mois, comme le montre notamment cette photo publiée sur son compte Instagram. C’est donc très amincie qu’elle a arboré fièrement un bikini aux couleurs du drapeau jamaïcain.

Mais ce sont ses cheveux coiffés en petits macarons tressés qui en ont fait dresser d’autres sur les réseaux sociaux. Le festival de Notting Hill, qui n’a pas eu lieu cette année pour cause de pandémie, est pourtant une célébration de la culture des Caraïbes et de la culture noire. Mais de nombreux internautes y ont trouvé matière à polémique.

« C’est complètement inutile. Arrêtez de vous approprier la culture noire. Les bantu knots ne sont pas pour vous. Point », pouvait-on en effet lire.

« S’il vous plaît, les Blancs, soyez vous-mêmes et arrêtez pour de bon avec l’appropriation culturelle. Adele, les bantu knots n’étaient pas nécessaires. Le bikini au drapeau de la Jamaïque non plus… ».

Le journaliste Ernest Owens en a également rajouté une couche sur Twitter: « Si vous pensiez que l’année 2020 ne pouvait pas être plus bizarre, Adele nous offre des nœuds bantous et une appropriation culturelle que personne n’a demandés. »

If 2020 couldn't get anymore bizarre, Adele is giving us Bantu knots and cultural appropriation that nobody asked for.

This officially marks all of the top white women in pop as problematic.

Hate to see it. pic.twitter.com/N9CqPqh7GX

— Ernest Owens (@MrErnestOwens) August 30, 2020