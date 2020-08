Un wapiti tue le chasseur qui l’avait blessé avec une flèche

Un dramatique accident de chasse a eu lieu aux Etats-Unis où un chasseur de 66 ans a été tué par le wapiti qu’il avait blessé quelques heures plus tôt.

Mark David est un chasseur américain de 66 ans, spécialisé dans la chasse à l’arc. Cette méthode est souvent critiquée pour son manque d’efficacité et pour les souffrances qu’elle engendre chez les animaux blessés. Aux Etats-Unis, une enquête menée sur plus de 2.000 chasseurs à l’arc a indiqué que seulement 49 % d’entre eux arrivaient à retrouver l’animal blessé par une flèche. Quant au taux de réussite de la chasse à l’arc, il serait de moins de 10 %.

Ce samedi 29 août, dans la petite ville de Tillamook, dans l’État américain de l’Oregon, Mark David chassait avec un arc sur une propriété privée. Le sexagénaire traquait un grand wapiti mâle. Le chasseur a réussi à toucher l’animal avec une flèche mais il n’a pas retrouvé la bête blessée qui a fui. À la nuit tombée, il a arrêté les recherches.

Dimanche matin, il était environ 9h15 lorsque Mark est retourné sur les lieux avec le propriétaire du terrain pour tenter de localiser sa proie, ce que les deux hommes n’ont pas tardé à faire. En apercevant le wapiti, le chasseur a tenté de l’achever avec une flèche mais l’animal a chargé et a transpercé le cou du sexagénaire avec ses bois. Selon le rapport de police, le propriétaire a tenté de venir en aide au chasseur mais il n’a rien pu faire pour lui sauver la vie.

Le wapiti fait partie des plus grands cervidés du monde après l’élan, appelé orignal en Amérique du nord. Dans son rapport, la police indique que l’animal a été tué et que sa viande a été donnée à la prison du comté du Tillamook.

