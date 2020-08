35 ans plus tard, elle récupère la bouteille qu’elle avait jetée à la mer

Une Américaine a eu une drôle de surprise lorsqu’un homme est venu lui apporter la lettre qu’elle avait écrite il y a 35 ans et qu’elle avait glissée dans une bouteille avant de la mettre à la mer.

Durant l’été 1985, comme de nombreux enfants avant elles, Cathi Riddle et sa cousine Stacey se sont amusées à écrire une lettre à un inconnu et à la glisser dans une bouteille. Le 1er août 1985, les deux cousines se sont rendues à la plage de Prime Hook, dans le nord-est des Etats-Unis, et ont lancé leur bouteille dans l’océan Atlantique.

« S’il vous plait répondez-nous si vous recevez ceci «

Dans cette lettre, Cathy et Stacey racontaient qu’elles aimaient beaucoup les animaux. « Avez-vous des animaux de compagnie ? Nous, on a un chien », avaient écrit les deux enfants en ajoutant « S’il vous plait répondez-nous si vous recevez ceci et parlez-nous de vous ». Cela aura pris du temps, beaucoup de temps, mais c’est ce qui a fini par arriver.

En effet, alors que Cathi avait oublié ce souvenir d’enfance, elle a récemment reçu la visite d’un certain Brad Wachsmuth. Le 8 août dernier, cet homme faisait du kayak lorsqu’il a aperçu une bouteille. Ayant l’habitude de ramasser des déchets lors de ses expéditions, Brad a attrapé la bouteille et a remarqué qu’il y avait un message à l’intérieur. Trente-cinq ans plus tard, il a ainsi été le premier à découvrir le message envoyé par Cathy et sa cousine.

« Peut-être qu’elle a fait le tour du monde »

Même si les années ont passé, Brad a décidé de se prêter au jeu et il s’est mis en tête de retrouver la fille qui avait écrit cette lettre. Finalement, après quelques jours de recherches et l’aide de l’association locale Milton Historical Society, le kayakiste a fini pour retrouver la trace de Cathi, qui n’avait jamais quitté la région. Le 20 août dernier, 35 ans après l’avoir envoyée, elle a récupéré sa lettre.

« Avec les marées, les vagues, les tempêtes, tu ne t’attends pas à ce que 35 ans plus tard, elle revienne dans les mêmes eaux », a déclaré Brad. « Elle n’a peut-être pas voyagé très loin mais peut-être qu’elle a fait le tour du monde et qu’elle est revenue », a quant à elle indiqué, en souriant, Cathi qui a désormais un beau souvenir d’enfance à raconter.