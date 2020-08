Ces alternatives gourmandes aux aliments tendances qui polluent

On le sait, l’avocat c’est délicieux. Mais un 1 kg de ces baies vertes représente 1000 litres d’eau consommés. C’est très polluant. Ce ne sont pas les seuls aliments tendances qui consomment trop de ressources et intoxiquent notre environnement. Récapitulatif de ces faux-amis à remplacer par d’autres aliments tout aussi gourmands.

Lait d’amande ou lait d’eau ?

Les amateurs de lait devenus végétariens ou végans se sont potentiellement tourné vers le lait d’amande. Pourtant, la production d’amandes est loin de respecter les contraintes environnementales. Plus de 80% de la production planétaire vient de Californie, un état qui subit depuis des décennies de longues périodes de sécheresse. Et ce ne sont pas les récents mégafeux qui vont nous dire le contraire. Le problème c’est qu’une amande a besoin de 4 litres d’eau pour pousser. Or, pour produire un litre de lait d’amande, il faut environ 250 grammes des précieuses graines. On vous laisse faire le calcul en consommation d’eau.

Et si vous le remplaciez par le lait de noisette ? Le noisetier est, comme tout arbre à noix, extracteur de CO2. En plus, il est pollinisé par le vent et non par les abeilles, donc pas de risque d’utilisation extrême de nos chères abeilles déjà fortement menacées. Cerise, ou plutôt noisette sur le gâteau, ils poussent dans les climats humides et tempérés, où l’eau est plus abondante.

Le Riz, roi du méthane

Oui, on l’aime dans nos makis et pad thaï préférés mais la culture du riz produit un gaz à effet de serre beaucoup plus polluant que le CO2 : le méthane. En plus, comme d’habitude, il nécessite de grandes quantités d’eau pour pousser, 2000 litres pour 1 kg.

Et si vous le remplaciez par un féculent qui pousse localement ? Comme de l’orge ou de l’épeautre. Les deux sont peu coûteux, bourratifs et nutritivement intéressants. En fonction de vos goûts, il existe deux types d’orge, le mondé ou le perlé. Le second est à privilégier en accompagnement car il cuit plus vite. L’épeautre pour sa part est riche en fibres et protéines. Si vous aimez la découverte de nouveaux féculents essayez le freekeh, le teff, au farro ou encore le kamut. Ces douceurs du Moyen Orient, d’Afrique et d’Asie mineure vont vous combler de bonheur gustatif.

Le saumon d’élevage, tellement toxique

Le saumon d’élevage en plus d’être polluant est toxique. C’est une équipe de chercheurs norvégiens, qui a alerté de la présence de polluants tels que les dioxines et le PCB dans ces poissons. Ces toxines génèrent des risques de cancers chez les femmes enceintes et les personnes jeunes. Les autorités norvégiennes ont même recommandé de ne plus en consommer. En plus de cela, le saumon d’élevage pollue. Les fermes produisent des tonnes d’excréments, de pesticides et d’antibiotiques directement libérées dans l’environnement. La bestiole coche littéralement toutes les cases du bannissement. Vous n’avez plus aucune excuse pour l’enlever de votre régime alimentaire.

Commencez par consommer du saumon sauvage. Oui, c’est plus cher, car malheureusement plus rare, mais c’est 100 fois meilleur que son cousin en cage. Pour les reconnaître, il faut regarder la chair. Celle du sauvage est plus rouge et sans les bandes de gras.