L’ultra runner Pau Capell échoue à boucler l’UTMB en moins de 20h

L’ultratrail du Mont Blanc (UTMB) est la course mythique du monde de la course longue distance. Un parcours dantesque, 171 km, 10.000 mètres de dénivelé positif, un cadre grandiose… La course ayant été annulée cette année en raison de la crise sanitaire, le vainqueur de la dernière édition, Pau Capell, avait décidé de s’attaquer au parcours en dehors de tout cadre. Avec un objectif: boucler le parcours en moins de 20h.

Il est arrivé épuisé, visiblement exténué, le pas lourd, après plus de 21h de course. Pau Capell n’est pas parvenu à boucler le parcours de l’UTMB en moins de 20h, comme il souhaitait le faire. Il n’a pas non plus battu le record du parcours, qu’il détient, établi en 20h19 l’an dernier.

Le coureur s’était élancé jeudi soir, à 18h, du centre-ville de Chamonix. Les premiers kilomètres ont été menés à un train d’enfer, ce qui lui a permis de s’offrir une petite avance sur son précédent chrono. Il a ensuite passé les premiers cols sans difficulté. Au milieu de la nuit, le sportif s’offrait une brève pause (trois minutes…), à Courmayeur, sur le versant italien du massif du Mont Blanc.

Une fin de nuit difficile

C’est en fin de nuit qu’il a commencé à marquer le pas. Pau Capell accusait 30 minutes de retard sur son objectif à Trient, puis 45 à Vallorcine, juste après avoir franchi la frontière entre la Suisse et la France. Malgré sa motivation, il ne parviendra pas à refaire son retard. Arrivé à Chamonix en début d’après-midi, le chrono affichait alors 21h17 de course, à un peu moins d’une heure de son record.

Le coureur s’est brièvement exprimé après cette course, soulignant la difficulté à préparer ce défi du fait du confinement, qui a provoqué un manque de lieux d’entrainement. Il n’a pas non plus pu compter sur le soutien de la foule. « L’année dernière, c’était un rêve de gagner l’UTMB. Je me souviens avoir traversé le Trient et bénéficié de l’énergie incroyable de la foule, qui m’a encouragée sur les 30 derniers kilomètres. » Malgré la déception, son chrono de 21h17 reste l’un des meilleurs réalisés sur ce parcours. Et de conclure: «Terminer le parcours de cette manière n’était évidemment pas mon objectif mais je suis content et j’espère que cela encourage d’autres à ne jamais cesser de se battre, même dans les circonstances les plus difficiles.»