Les Belges ont plébiscité la Wallonie cet été

Plus de huit touristes sur dix en visite en Wallonie cet été étaient Belges, ce qui représente une augmentation de 20% par rapport à l’été 2019, révèle l’ASBL Wallonie Belgique tourisme (WBT) vendredi. Une majorité de ces touristes étaient wallons.

Également, la durée des séjours en Wallonie a été plus longue que les années précédentes. Elle est, en moyenne, de une à deux semaines par réservation pour les gîtes et hébergements de terroir, selon un sondage mené par l’Observatoire wallon du tourisme (OWT) du Commissariat général au tourisme, qui a interrogé 2.274 opérateurs touristiques.

Les vacanciers ont privilégié les balades en nature et la découverte des grands espaces. Le nombre de visiteurs dans les attractions, surtout dans les grosses infrastructures, a d’ailleurs diminué de 21% par rapport à l’été dernier. Pour les petites et moyennes structures, 37% des attractions touristiques ont tout de même enregistré une hausse de visiteurs.

« Une destination de vacances de premier choix »

Près de trois-quarts (73%) des opérateurs touristiques se disent satisfaits, voire très satisfaits, du mois de juillet. Ces derniers préparent d’ailleurs déjà la saison d’automne, avec 61% qui ont déjà des réservations pour le mois d’octobre, 45% pour le mois de novembre et 43% pour le mois de décembre.

Pour la ministre wallonne du Tourisme, Valérie De Bue, «ces chiffres prouvent que la Wallonie a tous les atouts pour devenir une destination de vacances de premier choix (…) Nous devons poursuivre le travail avec l’ensemble du secteur et positionner la Wallonie comme terre de tourisme durable. Nous devons aussi développer une réelle stratégie numérique pour répondre aux besoins et aux attentes d’une clientèle toujours plus connectée. Nous devons enfin parfaire l’offre touristique en créant des parcours d’expérience et améliorer l’accessibilité des sites touristiques wallons. Voilà notre feuille de route pour l’été prochain.»