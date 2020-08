« Êtes-vous nue sous votre robe? » Un serveur agresse une étudiante qui refuse ses avances

L’histoire d’une étudiante bordelaise agressée à l’eau brûlante dans un restaurant provoque la colère de nombreux Français.

C’est une nouvelle histoire d’agression et de sexisme qui fait beaucoup parler d’elle en France. Dans la nuit du 24 août, Elsa, une étudiante en droit, se trouvait avec une amie dans un restaurant de Bordeaux. Là, elle a été interpellée par un serveur qui lui a demandé si elle était nue sous sa robe, comme le rapporte France Bleu. Une remarque sexiste qui n’est pas passée auprès de l’étudiante. Logiquement irritée, elle est allée voir le responsable du serveur qui a prétexté qu’il s’agissait d’un trait d’humour.

Pas satisfaite par cette explication, Elsa est allée confronter le serveur pour lui demander des excuses. Ce dernier lui a également affirmé qu’il s’agissait qu’une blague. Invoquant également l’humour, l’étudiante lui a jeté un verre d’eau au visage. Ce qui n’a pas plu du tout au serveur de l’établissement.

« Un bac avec de l’eau brûlante »

« Il y avait trois plateaux en métal sur le bar et il me les a balancés. Il m’a visée mais il ne m’a pas eue, ça a atterri sur le mur. Il y avait un bac avec de l’eau brûlante, je pense pour faire la vaisselle, il me l’a renversé dessus ! J’étais trempée de la tête aux pieds ! Et il m’a porté un coup au niveau de la lèvre supérieure », a-t-elle détaillé sur Facebook dans un post aujourd’hui supprimé.

Via un message publié également sur les réseaux sociaux, le patron du restaurant a présenté ses excuses à Elsa. Il a également mis à pied le serveur concerné. « Merci à la réactivité du patron qui, face aux remarques sexistes de son serveur, a pris toutes les mesures nécessaires pour sanctionner et ne plus laisser passer ce genre de comportement ! », a de son côté conclu Elsa.