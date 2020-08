Selon une nouvelle étude, la nature rendrait les enfants plus intelligents

Une étude menée sur plus de 600 enfants âgés de 10 à 15 ans par l’Université d’Hasselt en Belgique, suggère que le fait de grandir dans un environnement plus « vert » augmente l’intelligence et réduit les problèmes comportementaux des enfants. Ces travaux nous incitent à changer les interactions que l’on crée entre les enfants et la nature. Notamment à l’école, où de plus en plus de voix s’élèvent pour plaider en faveur de l’école à l’extérieur.

L’analyse, publiée dans Plos Medicine, a montré qu’une augmentation de 3% de la verdure de leur quartier a augmenté les scores de QI des enfants observés de 2,6 points en moyenne. Par verdure, les scientifiques entendent, parcs, jardins, arbres de rue et toute autre végétation. Ils ont utilisé des photographies GPS pour cartographier la teneur en vert du voisinage de chacun des participants. Au-delà de l’intelligence, et en ligne avec des études antérieures, ils révèlent qu’une augmentation de la verdure de 3% entraînait une réduction des difficultés comportementales comme l’attention faible ou l’agressivité.

Les causes sont encore incertaines, mais le calme, la capacité de jouer ou le niveau de stress assez bas, jouent un rôle essentiel dans ce boost des capacités cognitives. Même si le terme d’intelligence est galvaudé et que son mode de calcul fait encore débat au sein de la communauté scientifique, ces recherches démontrent à nouveau les bénéfices de la nature sur notre cerveau.

Ces travaux s’inscrivent dans la lignée d’une étude menée sur des enfants vivant à Barcelone, publiée en 2015, qui a montré que plus d’espaces verts étaient associés à une meilleure mémoire de travail et une meilleure attention. Ces recherches incitent à réfléchir à de nouvelles manières d’intégrer la nature à nos modes de vies.