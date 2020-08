Du changement dans l’utilisation des chèques-repas à partir du 1er septembre

Payer tout son caddie avec des chèques–repas ne sera plus possible. Certains supermarchés ne faisaient jusqu’ici pas la différence entre les denrées et les produits non-alimentaires, mais ce sera le cas à partir du 1er septembre.

Le groupe Colruyt a notamment annoncé que tous ses supermarchés (Colruyt, Okay, Spar et Bio-Planet) distingueront bien les deux types à partir du 1er septembre. Le processus de distinction sera désormais automatisé.

D’autres chaînes de supermarchés ne faisaient pas non plus la séparation. Delhaize a également indiqué qu’au 1er septembre, les chèques–repas n’allaient plus être acceptés pour les produits non-alimentaires.