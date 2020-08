La Russie a déclassifié les images de la plus importante explosion nucléaire. Larguée en 1961 au-dessus de l’océan arctique russe, cette bombe atomique était plus de 3.000 fois plus puissante que celle d’Hiroshima.

Le 20 août dernier, la Russie a célébré le 75e anniversaire de son industrie nucléaire. À cette occasion, le pays a déclassifié et diffusé des images rares : plusieurs vidéos de l’explosion la « Tsar Bomba », la bombe atomique la plus puissante larguée dans le monde.

La bombe nucléaire le plus puissante de l’Histoire

Cette bombe nucléaire, la plus puissante de l’Histoire, mesurait huit mètres de long et pesait 25 tonnes. Elle était d’une puissance de 50 mégatonnes et 3.333 fois plus puissante que Little Boy, la bombe américaine lâchée sur Hiroshima. Elle a été larguée le 30 octobre 1961 au-dessus de l’océan arctique russe, à une altitude de 13 km, par un bombardier Tupolev Tu-95. L’explosion a eu lieu à environ 4.000 m au-dessus du niveau de la mer.

Un champignon atomique haut de 64 km

L’explosion de la « Tsar Bomba » a engendré une boule de feu de 7 km de diamètre. Le champignon atomique a quant à lui atteint une altitude de 64 km et un diamètre d’une trentaine de kilomètres. L’explosion a été vue à 1.000 km à la ronde.

Sous-titré en anglais, le document mis en ligne par l’agence nucléaire russe compile 40 minutes d’images de 1961 dont cette impressionnante explosion filmée sous plusieurs angles. La vidéo a été vue près d’un million de fois depuis le 20 août.