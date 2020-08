Les adorables retrouvailles entre une éléphante et sa fille, séparées depuis 12 ans

Le zoo de Halle, en Allemagne, a été le théâtre de retrouvailles poignantes. Une femelle éléphant âgée de 39 ans a retrouvé sa fille. Les deux animaux étaient séparés depuis 12 ans mais ils ne se sont pas oubliés.

Le 20 août dernier, Pori a prouvé que l’expression « avoir une mémoire d’éléphant » n’était pas un mythe. Cette éléphante de 39 ans a quitté le zoo de Berlin pour être transférée à celui de Halle, également en Allemagne.

PORI IST DA! Heute Nachmittag ist die afrikanische Elefantenkuh Pori (39 Jahre) wohlbehalten aus Berlin bei uns… Publiée par Zoo Halle sur Jeudi 20 août 2020

Des retrouvailles après 12 ans de séparation

Ce transfert a permis à Pori de retrouver Tana, sa fille âgée de 19 ans. Cela faisait 12 ans que la mère et la famille étaient séparées et ne s’étaient plus vues. Placée dans deux enclos différents, les deux éléphantes ont tendu leur trompe pour se sentir et se caresser. Pori a également fait connaissance avec Tamika et Elani, ces petits-enfants âgés respectivement de quatre ans et un an. Après quelques jours d’adaptations, les quatre éléphants partagent désormais le même enclos.

Un futur modèle dans les zoos ?

« L’arrivée de Pori à Halle est une étape importante dans la manière moderne de garder des animaux en captivité. Dans le futur, autant que possible, tous les éléphants dans les zoos européens seront maintenus dans de telles structures familiales. Aujourd’hui, nous avons fait un grand pas pour atteindre cet objectif. Nous sommes fiers d’être le seul zoo en Allemagne où des éléphants d’Afrique d’une même lignée maternelle vivent ensemble », a déclaré le directeur du zoo de Halle.

EIN FAMILIENTREFFEN IN BILDERN Publiée par Zoo Halle sur Lundi 24 août 2020

Pori est née au Zimbabwé en 1981. Deux ans plus tard, elle a été amenée au zoo allemand de Maddeburg. Ensuite, en 1997, elle a été transférée à Berlin pour qu’elle se reproduise. C’est là qu’elle a donné naissance en 2001. Séparées depuis 12 ans, la mère et la fille se sont enfin retrouvées.