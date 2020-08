Le roman d’Agatha Christie « Dix petits nègres » va devoir changer de titre

Ne dites plus « Dix petits nègres » mais bien « Ils étaient 10 ». L’arrière petits-fils d’Agatha Christie a en effet décidé de débaptiser ce roman vendu à plus de 100 millions d’exemplaires, a-t-il expliqué sur les ondes de RTL France.

« Mon avis c’est qu’Agatha Christie était avant tout là pour divertir », a-t-il expliqué. « Elle n’aurait pas aimé l’idée que quelqu’un soit blessé par l’une de ses tournures de phrases. Aujourd’hui, nous pouvons y remédier sans trahir l’œuvre tout en étant acceptable pour chacun. Ça a du sens pour moi. Je ne voudrais pas d’un titre qui détourne l’attention de son travail. Si une seule personne ressentait cela, ce serait déjà trop. Nous ne devons plus utiliser des termes qui risquent de blesser. Voilà le comportement à adopter en 2020. »

Une nouvelle traduction est donc prévue dans laquelle « L’île du nègre » deviendra « L’île du soldat », a annoncé celui qui gère le patrimoine de la romancière.

« Quand le livre a été écrit, le langage était différent et on utilisait des mots aujourd’hui oubliés », a ajouté James Prichard.

Un roman inspiré d’une comptine du 19ème siècle

La version française était l’une des dernières à utiliser le mot « nègre » pour l’appellation du livre d’Agatha Christie.

S’il est apparu sous le titre « And Then There Were None » aux Etats-Unis, son titre originale britannique « Ten Little Niggers » provient d’une comptine éponyme du 19ème siècle dont s’est inspirée la romancière pour écrire son roman. Une chanson ponctuée d’ailleurs par les mots « And then there were none ». Le roman est en outre également apparu sous le titre « Ten Little Indians ».

« Pour nous, ce n’est pas qu’un changement de titre, c’est toute une traduction à réviser à l’intérieur, il a fallu qu’on adapte le contenu du livre à ce changement de titre : l’île du Nègre devient ainsi, comme dans l’édition américaine, l’île du Soldat », a expliqué à RTL Béatrice Duval, directrice générale du Livre de Poche.