Pourquoi des gens reçoivent des mystérieuses graines chinoises par la poste ?

En juillet dernier, les services de l’Agriculture de plusieurs Etats américains avaient publié des communiqués mettant en garde leurs habitants face à des colis suspects contenant de mystérieuses graines, vraisemblablement envoyés depuis la Chine. Un phénomène qui touche désormais d’autres pays.

« Si vous recevez un colis de ce type, merci de NE PAS semer ces graines. Si elles sont dans un emballage scellé, n’ouvrez pas le paquet », avait alors conseillé le ministère américain de l’Agriculture.

Le département agricole de l’Ohio précisait que « des graines non désirées peuvent être des espèces envahissantes, contenir des herbes nuisibles, introduire des maladies pour les plantes locales ou être dangereuses pour le bétail ».

We have received reports of people receiving seeds from China that they did not order. If you receive them – don't plant them. Report to @USDA_APHIS at https://t.co/0U53rbAiHs pic.twitter.com/Y4yAKv5bk7

— WA St Dept of Agr (@WSDAgov) July 24, 2020