Un nouveau « coup de boost » pour Plug RTL

Les responsables de RTL Belgium ont dévoilé mardi, au cours d’une vidéoconférence, les grilles de rentrée de RTL TVI, Plug RTL et Club RTL, limitées aux programmes de septembre et octobre face à la « difficulté de prévoir sur le long terme » en cette période de crise sanitaire.

Le groupe promet cependant, pour la saison à venir, de mettre l’accent sur les productions locales et annonce un « coup de boost » pour Plug RTL.

« L’accent est en partie mis sur Plug RTL pour cette rentrée en raison de la conjonction d’arrivées de programmes et initiatives qui se concrétisent sur la chaîne », explique Sandrine Gobbesso, directrice générale de la télévision.

« Après le départ de l’émission de Cyril Hanouna (’Touche pas à mon poste!’, dont Plug RTL a perdu les droits de diffusion, ndlr), nous sommes arrivés à la conclusion que les jeunes adultes restent la cible à privilégier. C’est une cible difficile, mobile, hétérogène, qui consomme autrement », souligne Sandrine Gobbesso.

Des programmes spécifiques dédiés aux jeunes adultes débarqueront donc sur la chaîne qui « s’inscrit totalement dans l’air du temps à l’instar de sa cible ».

De nouveaux visages

Quelques personnalités apporteront également un souffle nouveau à la chaîne parmi lesquelles Claire Carosone. La jeune femme de 24 ans se voit ainsi confier la présentation de Discover, un nouveau magazine de reportages qui sera diffusé tous les jeudis à 20H15.

Christopher Calice, animateur radio connu des auditeurs de Radio Contact, effectuera lui aussi son baptême du feu en télévision aux côtés de Jill Vandermeulen pour présenter « Les Solidarités: les meilleurs moments du festival ».

De manière plus générale, toutes chaînes confondues, l’accent sera encore davantage mis, pour la saison à venir, sur les productions locales, dont plus d’une vingtaine sont attendues d’ici fin 2020, promet Sandrine Gobbesso.

Parmi celles-ci, RTL proposera en avant-première le fruit de sa première collaboration avec le géant américain Netflix. « Le projet est initié 100% par des gens bien de chez nous, à savoir Georges Huercano et Pascal Vrebos. Ils nous relateront ainsi avec des témoignages inédits les tenants et les aboutissants de l’affaire Wesphaël », précise la directrice générale de la télévision. La mini-série sera proposée en six épisodes fin d’année.

Des difficultés économiques

En début de vidéoconférence, Philippe Delusinne, le patron de RTL Belgium, est par ailleurs revenu sur les difficultés financières rencontrées par le groupe au cours de la pandémie de coronavirus, rappelant au passage l’ambition de RTL d’être « une vraie alternative à la chaîne publique notamment en termes de missions ».

« Nous vivons de la publicité chez RTL, laquelle est mise à mal depuis bientôt 6 mois de façon importante à cause du Covid-19. Nous avons des programmes qui coûtent de l’argent et qui rapportent de l’argent. Nous avons aussi des programmes qui coûtent de l’argent et qui ne rapportent pas d’argent », indique Philippe Delusinne.

« Dans une société privée (…), quand on doit faire des économies, ce qui est incontestablement le cas pour l’instant avec la perte de recettes publicitaires, l’économie se ferait facilement là où on ne gagne pas d’argent. Mais nous avons pris le contre-pied de cela il y a quelques mois en disant que nous voulions toujours contribuer au pluralisme dans ce pays. Et j’ai été voir les présidents de partis (socialistes, libéraux et écolos) qui sont au pouvoir en ce moment en Belgique pour leur dire qu’une aide que nous n’avons jamais demandée serait bien utile aujourd’hui à RTL. »

Une aide publique

Affaiblie, RTL Belgium va donc bénéficier d’une aide financière d’une trentaine de millions d’euros en échange de sa réintégration dans le giron régulatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’opérateur privé diffusait en effet jusqu’à présent en Belgique avec une licence luxembourgeoise. Cette aide est cependant toujours conditionnée à un accord de l’Union européenne.

« Ces 30 millions ne sont pas un cadeau. C’est de l’argent qui nous est donné pour continuer à contribuer au pluralisme dans ce pays, continuer à alimenter une rédaction qui est forte de près de 150 personnes, qui doit continuer à faire ce qu’elle fait aujourd’hui », précise encore Philippe Delusinne.

« Donc, je n’ai pas tellement compris le débat qu’il y a eu par rapport à cela et tout l’émoi que cela a pu susciter », a réagi le CEO, faisant référence aux voix qui se sont élevées pour dénoncer le fait qu’une aide publique soit accordée à une entreprise privée.