Les séismes pourraient être prédits grâce à un algorithme

Une équipe de chercheurs a réussi à mettre en place un algorithme qui répertorie les caractéristiques du sol juste avant un séisme. Ils ont réussi à prédire l’arrivée d’un séisme 3 mois à l’avance.

Le 21 août dernier, un puissant séisme de magnitude 6,9 a frappé l’Indonésie. Par chance, il était profond et n’a donc pas eu de dégâts matériels ni humains. Mais le pays, situé sur la ceinture du feu du pacifique, a un dramatique passif sismique.

Comme en 2018, où un séisme de magnitude 7,5 a fait des milliers de morts. Et si cela avait pu être évité grâce à l’intelligence artificielle ? Une équipe de chercheurs de l’École Normale Supérieure (ENS), dont les travaux ont été publiés dans la revue Nature Communications, a élaboré une algorithmique d’IA qui permettrait de prédire l’occurrence des séismes.

Exercice sur les séismes « lents »

L’idée est simple : nourrir l’IA de beaucoup d’enregistrements sismiques précédant de nombreux séismes. À force, l’algorithme pourra identifier des comportements récurrents qui surviennent juste avant la rupture et ainsi prévenir les séismes.

L’approche a été initialement développée sur des séismes en laboratoire. Ces essais concluants ont ensuite été transposés sur l’étude des signes précurseurs des séismes « lents » au-dessous de l’île de Vancouver au Canada.

Ce type de séisme, qui partage de nombreux points communs avec les séismes « normaux » destructeurs, peut durer des semaines voire des mois. Sa lenteur ne génère aucune onde sismique et donc pas de dégâts. Surtout, puisqu’il dure longtemps, il est plus facile à analyser.

Des résultats prometteurs

L’algorithme a réussi à lister des caractéristiques avant-coureurs à l’apparition de séismes. Les chercheurs ont noté un accroissement exponentiel de l’énergie sismique avant la rupture, comme si de plus en plus d’ondes sismiques minuscules étaient émises par la zone sismique.

Ces crépitements sont perceptibles environ trois mois avant le début des premières détections d’un séisme lent. Ce qui veut dire que l’on pourrait prédire trois mois à l’avance l’arrivée de ces séismes.

L’IA suggère aussi que les crépitements commencent à toute petite échelle pour ensuite s’accélérer et devenir détectables à l’œil nu. Ce qui fait encore un point commun avec les séismes classiques.

Quid des grands séismes destructeurs ?

Pour le moment le problème reste entier. « On pourrait être tentés par une simple mise à l’échelle : un séisme lent dure un mois et nous observons des signaux précurseurs sur 100 jours (soit trois mois) avant le séisme. Un séisme classique de forte magnitude dure de 10 à 100 secondes et ces signaux précurseurs seraient donc observables 30 à 300 secondes avant… », proposent Claudia Hulbert et Romain Jolivet dans un article de vulgarisation publié sur The Conversation.

Mais pour le moment rien n’est prouvé et surtout que ferions-nous d’une avance d’un cinq minutes sur la catastrophe ? Ces séismes destructeurs, sont aussi les plus rares donc les chercheurs ne disposent pas d’assez de données sismiques pour entraîner une IA à les prédire.

Il semble que la seule manière d’affiner les méthodes est de mieux comprendre la mécanique même des séismes pour les simuler par ordinateur et in fine les prédire.