Des victimes crient leur colère au tueur des mosquées de Christchurch

Deux rescapés du carnage des mosquées en Nouvelle-Zélande ont crié, devant le tribunal de Christchurch, leur colère à l’encontre du tueur Brenton Tarrant, le qualifiant de «terroriste» qui mérite de mourir et de ne plus «jamais voir le soleil».

Le suprémaciste blanc, qui a été reconnu coupable de 51 meurtres et de 40 tentatives de meurtres, est depuis lundi confronté aux victimes du carnage de mars 2019 dans deux mosquées de Christchurch. Face aux survivants submergés par le chagrin et la colère, l’Australien de 29 ans, qui pourrait être la première personne à être condamnée en Nouvelle-Zélande à de la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, est resté impassible.

«Je n’ai vu ni regret ni honte dans les yeux du terroriste qui ne se repent pas, alors j’ai décidé du ne pas lire mon témoignage sur les conséquences de cette tuerie mais de lui montrer plutôt la douleur endurée», a expliqué, excédé, Mirwais Waziri au juge Cameron Mander. L’auteur du carnage est demeuré de marbre lorsque les témoins ont applaudi quand M. Waziri s’est tourné vers le tueur pour lui lancer: «Aujourd’hui, vous êtes un terroriste et nous, en tant que musulmans, nous ne sommes pas des terroristes». «Tu agis comme un lâche et tu es un lâche. Tu vis comme un rat et tu le mérites. Tu vas mourir seul, comme un virus que tout le monde évite», lui a asséné Zuhair Darwish, dont le frère est mort lors de ces attaques.

Un témoin, dont le nom a été effacé par le tribunal, a demandé au juge de prononcer à l’encontre du tueur «la punition la plus sévère possible». «Je veux que vous ne laissiez pas cet homme voir le soleil, jamais, jamais», a-t-il conjuré. «Cet homme doit demeurer en prison pour l’éternité. C’est un homme malade, ce n’est pas un être humain», selon lui. Quand les témoins l’ont qualifié de «diable» et de «voyou haineux» qui a détruit des vies mais a rendu la communauté musulmane néo-zélandaise plus forte, M. Tarrant s’est contenté de se caresser le menton.