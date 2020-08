Un Américain voit son fils étrangler sa propre mère par vidéosurveillance

Un terrible drame familial secoue une famille américaine. Le père de famille, qui se trouvait à huit heures de route de chez lui, a assisté au meurtre de son épouse par leur fils, via la caméra de surveillance.

Le jeune Garrett Behlau a été mis en examen après avoir tué sa mère. Selon les informations transmises par la police, c’est le père de famille qui a donné l’alarme. Il avait assisté au meurtre via une caméra de surveillance, alors qu’il se trouvait loin de chez lui. Via son smartphone, il a pu voir son fils se diriger vers la mère de famille et l’étrangler. Ce dernier, victime d’autisme, a ensuite caché le corps de la victime dans une forêt.

La police, alertée par le père de famille, a trouvé Garrett prostré chez lui. Il leur a alors donné les indications pour retrouver le corps. Il devra faire face à des accusations d’homicide, de maltraitance d’un cadavre et de falsification de preuve.

The caller told police he was about eight hours out of town but had just reviewed home security footage where he saw his son, Garrett Behlau, strangle his mother, Theresa Behlau, "until she was lifeless.”https://t.co/goNGc0jkyP — Rosana Hughes (@HughesRosana) August 20, 2020

Des voisins interrogés par des médias locaux regrettent tout de même que la police n’ait pas tenu compte de l’autisme dont souffre le jeune homme. Selon eux, la famille traversait une véritable épreuve.

But neighbors tell me the son is not a criminal. They say he lives with autism. The entire neighborhood is heartbroken. pic.twitter.com/SX8Kaes6b2 — Kiley Thomas (@KileyThomasNews) August 20, 2020

«Ils ont tout essayé pour aider leur fils, et ça n’a pas marché», déplore Lissa Dearing, une voisine. «C’est en partie parce que le système de santé mentale dans ce pays est totalement inefficace», déplore-t-elle.