Greta Thunberg de retour à l’école après une année sabbatique

Après avoir pris une année sabbatique pour défendre la cause du climat à travers le monde, la jeune militante suédoise Greta Thunberg a annoncé retrouver les bancs de l’école.

«Mon année sabbatique est terminée, et je me sens tellement bien d’être enfin de retour à l’école!», a écrit l’adolescente de 17 ans dans un tweet agrémenté d’une photo d’elle souriante, sac sur le dos et un vélo à la main. Elle n’a pas précisé dans quel établissement elle comptait poursuivre sa scolarité.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020