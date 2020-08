VIDEO. Un homme noir accusé du vol d’une voiture alors qu’il nettoyait sa boîte à gants

A Bristol, un jeune homme noir de 24 ans a été victime d’un incident teinté de racisme. Alors qu’il nettoyait l’intérieur de sa voiture, une dame blanche l’a interpellée pour lui dire qu’il était en train de voler sa propre voiture. Effrayé qu’elle n’appelle la police, il a filmé son échange avec elle et l’a posté sur Twitter.

Alors qu’il était en train de nettoyer l’intérieur de sa voiture, Abdi Kheyre a été interpellée par une dame blanche qui estimait qu’il était en train de la voler. L’était a confronté cette personne, estimant qu’il s’agissait là de racisme car il était un homme noir.

Afin de se protéger face à une éventuelle intervention de la police, le jeune homme a tout de suite dégainé son smartphone afin de filmer son échange avec cette dame. Dans cette vidéo, qu’il a ensuite postée sur Twitter, on l’entend notamment réciter sa plaque d’immatriculation pour prouver que la voiture lui appartient.

La dame se justifie ensuite en expliquant qu’il y a de nombreux vols de voitures dans le quartier, avant de s’en aller. Elle revient ensuite pour s’excuser, affirmant qu’ils pourraient devenir amis, car ils habitent dans le même coin. Mais, touché par l’incident, Abdi envoie son interlocutrice sur les roses. « Vous supposez que je vole ma voiture à cause de ma couleur. Partez d’ici. Je ne veux pas vous parler », lui lance-t-il.

This morning I was in my car cleaning the passenger seat and this white lady came up to me accusing me of being a thief. I’ve lived in this area in Bristol for the past 10 years. I’ve been parking my car here for years now and I’ve never seen anything like this before. pic.twitter.com/dwmGEJC7C3

— A1k (@Akheyre76) August 22, 2020