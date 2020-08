Victime de son succès, le plus grand club libertin de Belgique referme ses portes

L’Acanthus, situé à Harelbeke, a décidé de refermer ses portes, victime de son succès. Le plus grand club échangiste du pays, qui n’avait pas pu accueillir ses clients durant cinq mois à cause du coronavirus, ne rouvrira pas tant qu’il ne pourra pas tourner à plein régime.

Il y a quelques jours, les propriétaires de l’Acanthus, le plus grand club échangiste du Beneluv se faisaient une joie de raccueillir des clients après cinq mois de fermeture. Victime de son succès, l’établissement a décidé de faire machine arrière, tant qu’il ne pourra pas recevoir ses clients sans restrictions.

« On ferme de notre plein gré. Les clients ont bien réagi, ils ont suivi les règles. On avait demandé à ce que les gens réservent avant de venir. On était complet mais plus d’une centaine de gens venus de Paris, de Hollande, qui avaient parfois fait deux à trois heures de route, se sont présentés à la porte. Refuser des clients alors qu’ils sont là, ce n’est pas une bonne publicité pour nous », raconte à 7sur7 Laura Sentele, responsable du club.

Un succès ingérable

« Le téléphone ne faisait que sonner, au point qu’on l’a débranché. On a reçu 97 appels en une heure. C’était ingérable », poursuit-elle. Pourtant, le club libertin avait pris son temps avant d’envisager une réouverture: « On a pris nos renseignements, on voulait être certains de ce qu’on pouvait faire ou non avant de rouvrir nos portes. On devait suivre trois protocoles: le protocole horeca pour l’espace bar, le protocole wellness pour notre espace wellness et le protocole réservé à l’industrie du sexe. Tout était fait dans les règles. Il y avait même un registre avec les coordonnées des clients. »

La propriétaire s’est dite étonnée d’un tel succès, elle qui a vu arriver de nombreux nouveaux clients qui ne font pas partie de son public habituel. « Les clients n’étaient pas obligés de porter un masque dans les salles à l’étage. Et pourtant, ils l’ont tous gardé pendant les rapports sexuels. Ils m’ont dit que le masque n’était pas si gênant. C’est devenu naturel. Le temps passe et le masque fait partie de nos habitudes », explique-t-elle encore.