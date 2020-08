Un tueur en série de couples retraités toujours en cavale au Royaume-Uni

Aux Etats-Unis, un tueur en série de couples de retraités serait toujours en cavale, 20 ans après un double homicide. Grâce aux nouvelles technologies, les autorités ont lancé un avis de recherche au Royaume-Uni et en Europe afin de mettre la main sur l’individu à l’origine de ces deux meurtres.

En 1996, Howard et Bea Ainsworth ont été retrouvés morts à Wilmslow, dans le Cheshire. Trois ans plus tard et à peine à deux miles de là, les corps de Donald et Auriel Ward ont été découverts. Dans les deux cas, des similitudes ont été observées: les couples ont été retrouvés allongés sur des lits trempés de sang en pyjama, lacérés par plusieurs couteaux.

Pourtant, à l’époque, les autorités avaient conclu qu’il s’agissait d’un meurtre du mari, suivi d’un suicide. Mais la police a désormais réexaminé ces deux affaires grâce aux nouvelles technologies, et estime désormais qu’il s’agit de deux meurtres. Dans un rapport de 179 pages, les forces de l’ordre demandent à la National Crime Agency et à Interpol d’examiner les affaires similaires au Royaume-Uni et en Europe.

Un rapport en cours d’examen

« Cet individu n’arrêtera pas de tuer tant que quelqu’un ou quelque chose ne l’aura pas arrêté », lit-on notamment dans le rapport. Trois aux cas similaires, en 2000, 2008 et 2011, sont pointés du doigt.

« Nous avons reçu le rapport et il est en cours d’examen. C’est une recherche qui a été entreprise par un agent, de manière indépendante. Comme pour toute affaire qui a été classée, lorsque de nouvelles informations sont mises en lumière, elles sont examinées et des mesures sont prises si nécessaire », a affirmé un porte-parole de la police du Cheshire.