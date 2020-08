Il la menace au couteau à désosser parce qu’elle avait cuisiné du lard

Le ministère public a requis lundi devant le tribunal correctionnel de Charleroi une peine de 18 mois de prison contre Freddy V.G. L’homme âgé de 64 ans est poursuivi pour coups et blessures volontaires, menaces, outrages et port d’un couteau à désosser.

Le prévenu, sous bracelet électronique, s’est emporté sur son épouse à cause du souper concocté par cette dernière.

Le 17 juin dernier, à Pont-à-Celles, Freddy V.G. s’était énervé sur son épouse.

Cette dernière avait cuisiné du lard pour le souper. Ce qui ne convenait pas à Freddy V.G., qui souhaitait absolument manger du poulet.

Sous l’emprise de la boisson après avoir passé la journée à descendre les bouteilles, le prévenu s’emportait, frappant la victime et se saisissant d’un couteau à désosser pour la menacer. Cette dernière était contrainte de se réfugier sur la terrasse. Deux voisins du couple intervenaient.

« Excessif » lorsqu’il boit

Freddy V.G. menaçait également ses voisins et insultait l’une des policières intervenues sur place. Face au juge, le sexagénaire jure ne pas être alcoolique, en admettant être « excessif » lorsqu’il boit. « Ça m’arrive de temps en temps de boire. Mais en temps normal, je ne bois pas. »

La substitute Coduys a requis une peine sévère de 18 mois de prison. Selon les voisins et l’épouse, Freddy V.G. se comporte différemment s’il boit ou non.

D’après le ministère public, l’épouse est victime depuis de nombreuses années de la violence de son époux. « La déclaration de la victime le jour des faits veut tout dire. Elle a expliqué être humiliée, insultée et frappée depuis des années. Le prévenu lui interdit même de travailler ou d’entrer dans certaines pièces de la maison. Et aujourd’hui, on ose prétendre que tout va bien. »

Me Julien Charles, conseil de Freddy V.G., n’est pas revenu sur les préventions établies et incontestables. Mais l’avocat a tenu à démonter le portrait de son client dressé par la substitute Coduys. « On tire des conclusions d’un seul témoignage. C’est une personne totalement différente de ce qui est dit. »