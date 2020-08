On la connaît comme l’arrière-petite-fille de Conrad Hilton, le fondateur des hôtels Hilton. Un statut qui aurait dû lui permettre de vivre une adolescence heureuse. Pourtant, la vérité est toute autre, à croire cette interview réalisée par le magazine People dans le cadre de la sortie du documentaire « This is Paris ».

Durant cette dernière, on apprend que Paris Hilton était victime de harcèlement durant son adolescence. « J’ai enterré la vérité pendant trop longtemps. Les gens peuvent penser que tout a été facile pour moi dans la vie, mais je veux montrer au monde qui je suis réellement », lance-t-elle d’entrée.

« Leur but était de me briser »

Dans l’interview, on apprend que la starlette de 39 ans était victime de violences verbales et physiques à 17 ans, alors qu’elle vivait dans un internat de la Provo Canyon School, dans l’Utah. « Le Staff disait des choses terribles. Ils faisaient toujours en sorte que je me sente mal et me harcelaient. Je pense que leur but était de me briser. Il y avait également les violences physiques, comme les coups ou les étranglements. Ils voulaient insuffler la peur chez les enfants, de sorte que l’on soit trop effrayé pour leur désobéir », détaille-t-elle.

« À partir du moment où on me réveillait jusqu’à celui où je me couchais, on me criait dessus. C’était de la torture », poursuit-elle. « J’avais des crises de panique et je pleurais tous les jours. J’étais si malheureuse. J’avais l’impression d’être prisonnière et je détestais ma vie ».

Isolée du monde