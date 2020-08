Loïc Nottet et Henri PFR rejoignent l’aventure « The Voice »

Déouvrez les nouveaux coachs de The Voice Belgique ! | The Voice Belgique Saison 9

The Voice Belgique est de retour avec un casting de coachs de haut vol et complètement fou ! 😍😍😍D'ailleurs, ce quatuor totalement inédit et 100% BELGE 🇧🇪 a un message pour VOUS ! ✌️Alors vous les trouvez comment ces coachs ? Nous,on est hyyyyyyper fan et on a hâte que ça commence !#thevoicebe

