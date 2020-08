La chouette idée de cette école pour rendre la rentrée des élèves plus amusante

Un peu partout dans le monde, les écoles se préparent à une rentrée chamboulée par le coronavirus. Du coup, les enseignants mettent les bouchées doubles pour que la rentrée soit la plus normale possible.

Masques obligatoires, distanciations sociales à respecter, Plexiglas entre les élèves… Quoi qu’il arrive, la rentrée scolaire de 2020 aura un goût particulier. Les écoles, tout comme les enseignants, ont dû s’adapter au coronavirus. Et certains travaillent d’arrache-pied pour rendre la rentrée la plus agréable possible pour leurs élèves.

C’est notamment le cas d’enseignants de l’école DeLand, en Floride. Dans cette école, la direction a décidé de séparer les élèves par des vitres de Plexiglas, donnant à leurs bancs un design austère. Face à ce constat, deux enseignantes, Patricia Dovi et Kim Martin, ont pris une semaine de leur temps pour transformer les bancs des élèves en voitures!

My co-worker’s room. She teaches first grade and didn’t want it to look scary with all the dividers. Isn’t this great? pic.twitter.com/ng3IPIflCo — Nan Lafferty (@NanLafferty) August 18, 2020

« Un concept fun et amical »

« Nous leur avons donné les clés de leur voiture et nous leur avons dit que, comme pour les véhicules motorisés, ils devraient rester à l’intérieur de leur voiture tout le temps et porter un masque quand ils en sortent. Nous jouons sur ce concept de voiture pour transformer la distanciation sociale en un concept fun et amical pour les enfants », explique Kim Martin à CNN .

Si l’idée est sympathique, elle n’est pas pour autant neuve. Au Texas, une école avait déjà transformé les bureaux de ses élèves en Jeep.