Voici les races de chiens préférées des internautes

A l’occasion de la Journée internationale du chien du 26 août, SEMrush, une entreprise américaine spécialisée dans les outils SEO, a compilé la liste des races préférées des internautes à travers le monde, et certains résultats sont étonnants.

Le golden retriever prend la tête de ce classement avec plus de 4,5 millions de recherches sur Google enregistrées à travers le monde entre les mois de juin et juillet derniers. Ce résultat n’est pas très surprenant, car les golden retrievers attirent grâce à leur gentillesse et leur personnalité très tolérante qui font d’eux l’animal domestique familial par excellence.

Les golden retrievers sont particulièrement prisés aux Etats-Unis, où leur popularité a commencé à décoller dans les années 1970, notamment grâce au chien de Gerald Ford, le président de l’époque, qui possédait un golden prénommé Liberty. La deuxième race de ce classement est plus étonnante. C’est le rottweiler, avec plus de 4,3 millions de recherches effectuées sur Google au cours des six derniers mois, à en croire SEMrush.

L’American pitbull complète le podium

Malgré leur silhouette robuste et intimidante, les rottweilers bien dressés sont loyaux, aimants et de bons chiens de garde. On notera cependant que dans certains pays comme la France, mais aussi l’Espagne et le Portugal, certaines restrictions viennent encadrer l’acquisition des bouviers allemands, l’autre nom des rottweilers.

L’American pitbull terrier s’arroge la troisième place du classement, avec 3,9 millions de recherches effectuées sur Google en six mois.

Instantanément reconnaissables avec leurs petites oreilles et leur silhouette trapue, les pitbulls sont considérés par de nombreux maîtres comme aimables et sociables. Ils souffrent cependant d’une mauvaise réputation, à l’instar des rottweilers, dans de nombreux pays du monde. Ils sont par exemple interdits en Australie depuis 2011.

Les dobermans et les labradors se classent respectivement à la 4ème et 5ème place de cette liste.

Découvrez la liste des races de chien les plus recherchées sur Google au cours des six derniers mois :

1- Golden retriever

2- Rottweiler

3- American pit bull terrier

4- Doberman

5- Labrador

6- Border collie

7- Spitz nain

8- Beagle

9- Cane corso

10- Carlin