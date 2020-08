Plusieurs pays enregistrent une hausse des nouveaux cas de Covid-19

L’Inde, qui compte 1,3 milliard d’habitants, a rapporté 3.044.940 infections jusqu’à présent, dont 69.239 signalées au cours des dernières 24 heures, a déclaré le ministère fédéral de la Santé.

Corée du Sud

Les autorités sanitaires sud-coréennes ont signalé dimanche 397 nouveaux cas de coronavirus, le nombre total de contaminations y ayant atteint 17.399. Le pays a connu une forte hausse des infections au cours des dix derniers jours, enregistrant plus de 2.600 nouveaux cas, selon les données du Centre coréen de contrôle et de prévention des maladies (KCDC).

Brésil et Mexique

Enfin, et pour la première fois en quatre jours, le Brésil a enregistré moins de mille décès dus au coronavirus. Le ministère de la Santé a cependant de nouveau repertorié plus de 50.000 infections samedi. Au Mexique, ce sont plus de 60.000 personnes qui ont succombé au Covid-19 depuis le début de la crise. Ce total dépasse le scénario «le plus catastrophique» qu’avaient envisagé les autorités sanitaires du pays, ont-elles annoncé samedi.