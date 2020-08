Facebook peine à lutter contre les fausses informations médicales et c’est inquiétant

Alors que le réseau social a adopté de nouvelles mesures pour faire la chasse aux théories conspirationnistes et autres remèdes miracles, une nouvelle étude montre que les fausses informations concernant la santé ont attiré plus d’un demi-million de vues sur Facebook en avril, au plus fort de la crise du Covid-19 dans le monde.

Bien que Mark Zuckerberg ait annoncé en avril que la plateforme qu’il dirige avait considérablement augmenté ses efforts de vérifications d’informations concernant le nouveau coronavirus, l’association américaine militante Avaaz a révélé que la consultation de sites internet comportant de fausses informations avait atteint son point le plus haut, soit 460 millions de vues, rien que pour le mois d’avril.

« Cela suggère que lorsque les citoyens ont le plus besoin d’informations médicales crédibles, et alors que Facebook essayait d’augmenter considérablement la visibilité des institutions internationales de santé sur sa plateforme, son algorithme venait potentiellement saper ces efforts », note l’association dans son rapport.

Avaaz a aussi remarqué que les sites internet les plus plébiscités pour le partage de fausses informations médicales avaient amassé plus de quatre fois plus de clics que les grandes institutions de santé comme le Center For Disease Control américain ou l’Organisation Mondiale de la Santé pendant le mois d’avril.

Un groupe de sites spécialisés

Parmi ces sites, on note 42 pages Facebook particulièrement actives qui ont généré environ 800 millions de vues sur la plateforme sociale concernant des infox.

Par exemple, un article qui prétendait que l’American Medical Association encourageait les médecins et les hôpitaux à surestimer le nombre de décès liés au Covid-19 a amassé plus de 160,5 millions de vues sur Facebook. C’est le chiffre le plus élevé enregistré par Avaaz dans le cadre de cette enquête.

Un autre article, qui accusait à tort le programme de vaccination contre la polio de Bill Gates d’avoir paralysé près de 500.000 enfants indiens a enregistré 3,7 millions sur la plateforme de Zuckerberg.

Détecter les fake news médicales

Alors que Facebook est régulièrement pointé du doigt par les législateurs du fait de son manque d’engagement contre les fausses informations sur sa plateforme, l’entreprise a commencé à répondre à ces attaques en faisant appel à des groupes et autres agences extérieures pour vérifier les posts contestables, un par un.

Cependant, il semblerait que seulement 16% des articles trompeurs ou faux analysés par Avaaz affichaient un avertissement émanant des « fact-checkers » de la plateforme.

« Ces résultats soulignent l’écart entre la capacité qu’a Facebook à détecter les clones et les variations de contenu vérifiés – surtout dans les différentes langues – et de leur associer des étiquettes d’avertissement », précise le rapport.

Afin de considérablement réduire la recrudescence de désinformation en ligne, Avaaz suggère de fournir à tous les utilisateurs ayant lu ces fausses informations des corrections vérifiées par des autorités indépendantes, et aussi de donner une moindre visibilité à de tels contenus ainsi qu’aux acteurs qui les partagent sur les fils d’actualité des réseaux.