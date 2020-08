Les acteurs pourraient tourner avec leur propre partenaire pour les scènes de sexe

La pandémie de Covid-19 est toujours d’actualité. Au cinéma comme à la télévision, éviter les rapprochements physiques est plus que compliqué. Pour endiguer la propagation du virus et assurer la sécurité des comédien·ne·s, l’organisation britannique Directors UK propose des alternatives pour tourner les scènes intimes dans un rapport rendu publique jeudi 20 août.

Le fameux baiser de cinéma reviendra-t-il ? Avec la pandémie de Covid-19, les scènes intimes sont plus que jamais compromises. L’organisation britannique Directors UK rassemblant 7500 réalisateurs du pays s’est penchée sur le sujet pour redéfinir des règles à suivre quant aux tournages de ces fameuses scènes. Un document de douze pages consultables en ligne réunit plusieurs façons de poursuivre le tournage en minimisant les risques de contamination. L’une d’entre elles avance la possibilité de recourir aux propres partenaires – dans la vraie vie – des comédien·ne·s tout en admettant que ce choix pourrait desservir le film s’ils ne sont pas familiers avec le métier.

Vers une censure du sexe ?

Dans ce rapport, les professionnels invitent les réalisateur·rice·s à faire preuve d’imagination pour suggérer plus que montrer l’intimité entre les personnages : « Vous pouvez montrer la porte de la chambre se refermer et laisser les spectateurs imaginer l’action », peut-on lire sur la huitième page du document.

Intitulé « Intimacy in the Time of COVID-19 – Directing Nudity and Simulated Sex », le rapport propose des alternatives narratives. « Au lieu de montrer les scènes intimes, faites dire à vos personnages ce qu’ils se feront l’un l’autre (ce qui permettra aussi facilement d’inclure le consentement) ». Mais aussi des alternatives plus techniques : « Utilisez les angles pour +vendre+ la proximité ».

Le document invite même les cinéastes à s’inspirer des films tels que « Casablanca » de Michael Curtiz, dont les scènes trop intimes avaient pourtant été censurées à l’époque : « Soyez novateur et proposez des nouvelles façons de suggérer le désir sexuel ou l’intimité sans recourir aux clichés conventionnels. Vous pouvez même trouver l’inspiration en revisitant des classiques tels que +New York-Miami+ (1934) ou +Casablanca+ (1943) ».