La Californie demande l’aide de l’Australie et du Canada contre les incendies

Le gouverneur de l’État américain de Californie, Gavin Newsom, a demandé l’aide du Canada et de l’Australie pour lutter contre les feux de forêt. Malgré les efforts de plus de 12.000 pompiers, les incendies naturels continuent de se propager. «Nous n’avons rien vu de tel depuis de nombreuses années», a-t-il déclaré.

Près de 560 incendies font rage en Californie. Au moins six personnes ont perdu la vie, 43 ont été blessées et plus de 500 maisons et bâtiments ont été détruits. Plus de 175.000 habitants ont été contraints de fuir.

«Ces incendies épuisent nos ressources et notre personnel», a déclaré Gavin Newsom. Il a demandé l’aide des pompiers australiens, «les meilleurs pompiers contre les incendies naturels».

D’autres États américains comme l’Oregon, le Nouveau-Mexique et le Texas apportent également leur soutien.