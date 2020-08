Le coup de gueule de Katy Perry, constamment comparée aux autres chanteuses : « On ne verra jamais Ed Sheeran opposé à Justin Bieber»

La star de 35 ans a exprimé son ras-le-bol à être constamment comparée aux autres artistes féminines par les internautes. Surtout, insiste Katy Parry, que les chanteurs masculins ne sont pas, eux, mis en concurrence. Un double standard qu’elle ne tolère plus.

Alors qu’elle attend son premier enfant, Katy Perry était interviewée par Zane Lowe pour le podcast Apple Music. La star a dénoncé le double standard qui prévaut dans l’industrie musicale, où les femmes sont constamment mises en compétition malgré elles.

Tous les jours, l’interprète de « Roar » reçoit des commentaires via les réseaux sociaux qui la comparent à Taylor Swift, Ariana Grande, Lady Gaga, et bien d’autres. Et Katy Perry en a assez des internautes qui montent les artistes les unes contre les autres.

« À quoi ça rime ? »

« On ne verra jamais Niall Horan et Shawn Mendes s’affronter. On ne lira jamais un article sur Ed Sheeran opposé à Justin Bieber. Non, on n’entendra jamais ça. Mais prenez n’importe quelle artiste féminine et vous en entendez parler tous les jours », dénonce la chanteuse.

Elle ne supporte plus ces commentaires qui affluent sur les réseaux sociaux. « Mon twitter c’est : ‘qui est meilleur que qui? Qui est plus maigre que qui? Qui a vendu plus de singles que qui ?’ … À quoi ça rime tout ça ? Est-ce qu’on ne pourrait pas… juste aimer et profiter de la musique ? »

Compétitive, « mais pas avec les femmes »

Pourtant, l’artiste admet qu’elle aime la compétition. « Je suis compétitive, mais je ne suis pas compétitive avec les femmes. Je suis compétitive dans la mesure où je veux réussir, où je me soucie de mon art et qu’il touche les gens. »

«Mais je veux vraiment que chaque femme, au sein de l’industrie musicale, se sente soutenue et aimée », poursuit-elle. « Qu’elle puisse dire sa vérité et transmettre son message, peu importe combien de femmes nous sommes dans cette industrie ». D’ailleurs, pour tenter de faire évoluer les choses, Katy Perry a révélé qu’elle souhaitait « engager plus de femmes que d’hommes ».