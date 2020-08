La glace du Groenland n’avait jamais fondu aussi vite

À titre de comparaison, cette calotte a perdu environ 255 milliards de tonnes de glace par an entre 2003 et 2016. « Nous avons documenté une nouvelle année record pour le Groenland », confirme Ingo Sasgen, glaciologue et coauteur de l’étude. « Cela montre que la calotte glaciaire n’est pas seulement déséquilibrée, mais qu’elle est de plus en plus susceptible de produire des années avec des pertes extrêmes ».

Un autre rapport inquiétant

La semaine dernière, un autre rapport indiquait que la calotte glaciaire du Groenland avait atteint un point de non-retour. Selon cette étude, elle est condamnée à fondre totalement, peu importent les futures décisions prises au niveau environnemental. Pour rappel, 79% de la surface du Groenland est couverte de glace.