Un père ligoté et bâillonné car ses enfants voulaient sortir faire du roller

Alertée pour des nuisances sonores, la police française a découvert un tableau invraisemblable en pénétrant dans un appartement de Clayes-sous-Bois. Un homme de 52 ans se trouvait sur le sol, ligoté et bâillonné par ses quatre enfants qui voulaient sortir pour une balade en trottinette et en rollers.

Mardi soir, une habitante de Clayes-sous-Bois, dans les Yvelines, a appelé la police vers 23h45 en se plaignant de nuisance sonore dans son immeuble. Arrivés sur place, les agents ont eux aussi entendu des cris provenant d’un appartement, rapporte le Parisien. De l’intérieur, l’homme leur a demandé lui-même d’enfoncer la porte et d’entrer. Déjà surpris, les officiers ne s’attendaient certainement pas à la scène qu’ils s’apprêtaient à découvrir.

Ivre, ligoté et les yeux bandés

Les pompiers sont à leur tour intervenus afin d’enfoncer la porte et de libérer le passage. Une fois dans l’appartement, les forces de l’ordre ont découvert un cinquantenaire allongé sur le sol, ligoté, bâillonné et les yeux bandés. L’homme a lui-même avoué qu’il avait des problèmes d’alcool et que, faute de souvenirs, il ne pouvait pas leur expliquer cette situation saugrenue.

Sur ces entrefaites, ses quatre enfants (12, 15, 17 et 18 ans) sont arrivés au domicile, en mesure d’expliquer la situation. L’aîné a raconté aux policiers qu’ils voulaient simplement aller prendre l’air et se balader en rollers et en trottinettes. Ils avaient donc attaché leur père qui était ivre, afin qu’il ne se fasse pas de mal durant leur petite escapade. Enfin, ils l’avaient enfermé à clef dans l’appartement pour être certains qu’il ne lui arrive rien.

Les pompiers ont pris en charge le père qui souffrait d’une légère luxation d’un pouce. Quant aux enfants, ils devront se présenter mercredi à la Sûreté urbaine afin d’être auditionnés.