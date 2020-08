L’ex-mari de Britney Spears s’affiche dans une manifestation « Free Britney »

Jason Alexander, l’ancien époux de Britney Spears, a clairement indiqué ce qu’il pensait de la tutelle de la superstar américaine. Cette semaine, il a rejoint les rangs des fans qui manifestaient à Los Angeles sous le slogan « Free Britney » (Libérez Britney). D’après US Weekly, il s’agirait aussi d’une manœuvre pour revenir dans la vie de la chanteuse qu’il aime toujours.

Il y a 16 ans, leur mariage avait duré en tout et pour tout 55 heures. Pourtant, Jason Alexander, l’ami d’enfance et ancien époux de Britney Spears, entend bien lui témoigner tout son soutien dans la bataille juridique qu’elle mène autour de sa tutelle.

Britney Spears’ childhood friend named Jason Alexander, who she married for 55 hours in 2004, showed up for the FREE BRITNEY protest today. pic.twitter.com/F8Y8KQ7gKN — Britney Fan (@BritneyHiatus) August 19, 2020



Mercredi, il était présent parmi la foule de fans qui réclamaient la « libération de Britney », devant le tribunal de Los Angeles. Une audience y avait lieu concernant la tutelle de la star. Cette dernière avait annoncé qu’elle ne voulait plus du contrôle de son père sur ses affaires. Elle ne réclamait pas la fin de la tutelle, mais demandait à ce que son père soit remplacé de manière permanente par Jodi Montgomery, une tutrice professionnelle.

« Je veux revenir dans sa vie »

D’après US Weekly, son ex-mari Jason Alexander a déclaré qu’il soutenait pleinement l’action en justice de Britney et qu’il avait à cœur d’être présent pour manifester ce soutien. « Je voudrais que Britney obtienne ce qu’elle mérite. Des conversations que nous avons eues, elle ne veut clairement plus de cette tutelle qui a des conséquences négatives sur sa vie. Il est temps d’en finir », explique-t-il.

De plus, à en croire le magazine américain, Jason Alexander rêverait de revenir dans la vie de Britney « d’une manière ou d’une autre ». Mais selon lui, c’est cette tutelle qui l’en empêche. « J’ai toujours de l’amour pour elle, bien sûr », a-t-il avoué durant la manifestation. « Mais bon, j’ai dû passer à autre chose… On ne nous a pas laissé notre chance la première fois », poursuit-il. « Si les sentiments sont toujours là, on verra où cela mène, mais c’est à elle de voir. Ce n’est pas la fin du monde si ça n’arrive pas. »