Disney+, la toute nouvelle plateforme de films et de séries en streaming de Disney, sera lancée le 15 septembre en Belgique. Mais ceux qui s’abonnent avec le lancement bénéficieront d’une réduction spéciale et d’un meilleur prix.

À partir du 15 septembre, vous pourrez regarder tous vos films, séries et dessins animés préférés de Disney en exclusivité sur le nouveau service de streaming Disney+. Vous aurez accès à plus de 1.000 films et séries, des classiques mais aussi des nouveautés exclusives, des studios Walt Disney ainsi que des filiales Pixar, Marvel et Lucasfilm (qui a produit la saga Star Wars). Disney Plus proposera aussi les dernières nouveautés comme « Le Roi Lion » (2019), la série très attendue « The Mandalorian », « La Reine des Neiges 2 », « Toy Story 4 », « Maléfique : Le Pouvoir du mal » ou encore la comédie musical de Broadway « Hamilton ». « La Belle et le Clochard », une nouvelle version en prises de vues réelles du grand classique d’animation de 1955, sera également disponible à partir du 15 septembre.

Une réduction temporaire à Disney Plus

Si vous vous abonnez à Disney+ après la date de lancement du 15 septembre, vous allez payer 69,99 € pour profiter pendant un an de tous les contenus sur quatre écrans simultanément. Si vous vous abonnez maintenant, vous obtenez une réduction de 10 € et vous allez payer seulement 59,99 € pour un an. La plateforme de streaming Disney Plus propose aussi un abonnement mensuel, qui n’est pas en promo, au prix de 6,99 € par mois. Enfin, les clients Proximus qui ont l’option All Stars ou All Stars & Sports auront un accès gratuit à Disney+ sur leur décodeur pendant un an. Via ce lien, vous pouvez bénéficier d’une réduction temporaire.

Un concurrent à Netflix et à Amazon Prime

Avec sa nouvelle plateforme de streaming, Disney entre en concurrence avec d’autres acteurs importants comme Netflix, Amazon Prime et Apple TV+. Disney+ est moins cher que Netflix dont le prix des abonnements mensuels varie entre 7,99 € et 15,99 € par mois. Amazon Prime Video propose un tarif plus intéressant puisque l’abonnement mensuel revient à 5,99 € et l’abonnement annuel à 49 €. Enfin, le contenu proposé est nettement moins important mais Apple TV+ est encore moins cher puisque l’abonnement coûte 4,99 € par mois.

