Un homme perd tragiquement la vie, piégé dans un toboggan aquatique

Ce lundi, un trentenaire est décédé dans des circonstances tragiques et surprenantes. Après s’être introduit de nuit dans un parc aquatique de l’Arizona, il s’est retrouvé coincé dans un tuyau qui soutenait le toboggan. Malgré l’intervention des secours pour tenter de le libérer, il est décédé, piégé dans le tube d’acier.

Lundi soir, un homme de 32 ans s’est introduit de nuit, visiblement seul, dans un parc aquatique de l’Arizona. Après avoir enjambé la barrière pour pénétrer dans l’enceinte du centre, il a fait quelques brasses dans la piscine extérieure. Ensuite, pour une raison que l’on ignore, il a grimpé à l’intérieur de l’un des piliers de soutien d’un toboggan aquatique, raconte la police. Il s’est retrouvé coincé dans ce cylindre en acier.

Ne sachant plus bouger, il s’est mis à appeler « à l’aide ». Le tuyau agissant comme un mégaphone, ses cris ont pu être entendus à des centaines de mètres à la ronde.

Plus d’une heure pour le localiser

Vers minuit et demi, ses cris ont attiré l’attention d’une patrouille de police non loin de là. Après une quinzaine de minutes, les officiers ont compris que les hurlements provenaient du parc aquatique.

Une fois dans l’enceinte, il leur a fallu plus d’une heure pour localiser précisément le trentenaire, coincé dans le tuyau, précise Kevin Watts, porte-parole de la police à NBC News.

L’homme était toujours en vie lorsque les services de secours sont arrivés sur place. Pendant plus d’une heure et demie, il a été en contact avec les policiers et pompiers venus pour le tirer de là.

Malheureusement, ces derniers ont dû démonter toute l’installation pour tenter de le sauver et n’y sont pas parvenus à temps. L’homme a été déclaré mort vers 2 h 18 du matin. Les secours ont dû encore travailler plusieurs heures afin de démonter la structure et libérer le corps, vers 7 heures du matin.

Une enquête a été ouverte pour comprendre comment l’homme a pu se retrouver dans le tuyau. Par ailleurs, la cause exacte du décès doit encore être déterminée par l’autopsie.