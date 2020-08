Des toilettes publiques transparentes installées à Tokyo

La ville de Tokyo a investi dans des sanitaires d’un genre nouveau. Au mois d’août, la capitale japonaise a installé des toilettes transparentes, aux vitres colorées, dans ses parcs publiques. Objectif ? Pouvoir vérifier la propreté des lieux depuis l’extérieur.

« Ça ressemble au pire des cauchemars », indique le Guardian, en dévoilant les nouvelles toilettes publiques installées dans les parcs japonais. Ces cabines sont entièrement… transparentes.

Heureusement pour ceux qui souhaitent s’y soulager, ces cabines sont équipées de « verre intelligent » et coloré. Elles deviennent donc opaques dès qu’elles sont occupées et verrouillées.

Ce projet est issu d’une collaboration entre une douzaine de designers particulièrement réputés au Japon. Des premières cabines ont été installées en août à cinq emplacements dans la capitale nipponne. D’ici le printemps prochain, ce nombre devrait monter à 17.

Transparent toilets in Japan. We are assured the glass goes opaque when in use. pic.twitter.com/3mOgIJGLaz — Thos Major (@ThosMajor) August 14, 2020

Redorer la réputation des toilettes publiques

Leur construction s’inscrit dans le projet « Tokyo Toilet », organisé par la Nippon Foundation, une association sans but lucratif. Celle-ci y voit de nombreux avantages pratiques : « il y a deux problèmes avec les toilettes publiques, en particulier celles situées dans les parcs», explique la Fondation. «Le premier est de savoir si elles sont propres à l’intérieur, et le second est de s’assurer que personne n’attend secrètement à l’intérieur.» Grâce au verre intelligent, ces deux problèmes ne se poseront plus, se réjouit l’organisation.

Malgré la réputation du pays pour ses toilettes innovantes et un haut niveau d’hygiène, les toilettes publiques rebutent toujours de nombreux Japonais, explique la fondation. Beaucoup pensent qu’elles sont forcément «sombres, sales, puantes et effrayantes». Et c’est bien tout le contraire que l’association veut à prouve avec ces toilettes d’un nouveau genre.

Enfin, dernier avantage et non des moindres selon la fondation, ces cabines font office de « belles petites lanternes colorées pendant la nuit ».