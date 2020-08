Voici pourquoi vous ne devriez pas vous débarrasser des nids de guêpes

On ne voit souvent que le côté nuisible de leurs bourdonnements et de leurs piqûres. Pourtant, les guêpes ont beaucoup à offrir à la biodiversité.

Dans une interview pour Het Laatste Nieuws, l’expert Peter Berx est revenu sur les différentes raisons pour lesquelles il faut laisser les guêpes et leur nid tranquille. Peter Berx, qui a lui-même des nids dans son jardin et dont la famille a déjà été victime de piqûres, explique: « Elles chassent des espèces comme les mouches, les moucherons, les pucerons, les moustiques – si elles les attrapent -, les chenilles, et même la mite du buis – j’ai récemment vu une photo d’une guêpe qui en attaque une ».

Avant de poursuivre: « Les guêpes ne sont pas carnivores, mais elles broient leurs proies en boulettes de viande et donnent cette nourriture riche en protéines aux larves de leur nid. C’est pourquoi on les voit parfois se poser sur une côte ou une tranche de jambon coupée. Elles nettoient ainsi les carcasses des petits animaux. Sans les guêpes, nos jardins et nos cultures agricoles seraient beaucoup plus souvent infestés par des insectes nuisibles ».

Peter Berx rappelle également que les guêpes pollinisent, surtout en septembre. « Elles pollinisent les arbres fruitiers, par exemple, et contribuent à la récolte ». Lorsque leur nid est sous-terrain, les guêpes aèrent également le sol, à la manière des fourmis. « Parfois, nous n’avons aucune idée des bienfaits que ça peut nous apporter », conclut-il.