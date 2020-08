En se baignant, un ado se retrouve piégé par un vieil hameçon de pêche

Nicolas, un garçon de 12 ans, l’a échappé belle. Lors d’une excursion en kayak en famille, il s’est jeté à l’eau et s’est retrouvé pris au piège par un hameçon et une vieille ligne de pêche.

La semaine dernière, en Suisse, Nicolas et sa famille ont passé cinq jour de vacances en kayak sur le Rhin. Mais cette excursion a bien failli virer au cauchemar. Tout se passait pour le mieux jusqu’à ce que l’adolescent de 12 ans décide de descendre de son embarcation pour aller se baigner dans les eaux du Rhin.

Coincé dans l’eau par un hameçon

Alors qu’il nageait, Nicolas s’est retrouvé bloqué dans l’eau, sans pouvoir bouger. Par chance, il avait la tête hors de l’eau et il a réussi à garder son sang-froid. Ses parents sont rapidement arrivés à ses côtés et ils ont découvert qu’un vieil hameçon attaché à un fil en nylon était venu lui transpercer le doigt.

Direction les urgences

Fort heureusement, les parents de Nicolas sont prévoyants et avaient une pince coupante et un couteau dans leur kayak. Ils ont ainsi pu couper le fil de pêche et libérer leur fils de ce piège. L’adolescent a ensuite été emmené aux urgences pour retirer l’hameçon de son doigt. Pendant cinq jours, il a dû prendre des antibiotiques et aujourd’hui, il n’a toujours pas retrouvé l’usage normal de son doigt.

Les parents veulent mettre en garde les nageurs

La famille s’en sort avec une belle frayeur et d’ici quelques jours, cet incident ne devrait être qu’un mauvais souvenir. Néanmoins, les parents de Nicolas ont tenu à partager cette histoire pour mettre « mettre en garde les nageurs contre ce danger ». Fort heureusement, ce genre d’accident reste rarissime. La Fédération suisse de pêche a indiqué à 20 Minutes que 90% des hameçons utilisés en rivière sont en bronze et qu’ils se dégradent très vite et deviennent inoffensifs en quelques mois.