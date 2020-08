Déclarée morte, une femme de 81 ans se réveille à la morgue

En Russie, une femme de 81 ans a été déclarée morte par les docteurs après une opération. Emmenée à la morgue de l’hôpital, elle s’est réveillée quelques heures plus tard.

L’employée d’une morgue russe a eu la peur de sa vie il y a quelques jours en découvrant une grand-mère de 81 ans vivante alors qu’elle avait été déclarée morte quelques heures plus tôt.

Les faits se sont déroulés dans un hôpital du district de Gorshechensky, à 600 km au sud de Moscou. Zinaida Kononova, une femme de 81 ans, a été déclarée morte après une opération chirurgicale pratiquée à cause d’une occlusion intestinale. La famille a été prévenue et vers 1h du matin, l’octogénaire a été emmenée à la morgue de l’hôpital, relate le Daily Mail.

