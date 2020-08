Règlement de compte entre blogueurs à la machette à Châtelineau

Cela a failli très mal tourner entre Valentino Provenzano, qui tient la page Facebook « Les Stars du Net », et le blogueur Cédric Zachariou. Ils se sont en effet retrouvés devant le domicile de ce dernier à Châtelineau pour une violente mise au point, selon 7sur7.

C’est armé d’une machette à lame crantée que Cédric Zachariou a accueilli son meilleur ennemi en lui criant « Je vais te trancher devant les gens », peut-on entendre dans une vidéo.

« Il avait un couteau sur lui », s’est-il justifié à 7sur7. « Ma femme était dehors. Elle a d’ailleurs des bleus sur son bras. J’ai retenu mon Malinois car je n’ai pas envie de retourner en prison. Mais je n’allais quand même pas le laisser rentrer chez moi. En plus, même si ce n’était peut-être pas leur intention d’intervenir, trois autres personnes l’accompagnaient. »

Valentino Provenzano a toutefois démenti avoir touché à sa compagne: « Je ne touche pas aux femmes. »

Une plainte va toutefois être déposée pour coups et blessure mais aussi pour violation de domicile. « Margaux est choquée. Maintenant, je ne m’en vais plus jamais sans ma machette et elle, sans sa gazeuse », a ajouté Cédric Zachariou.

D’autant que Valentino Provenzano avait également un couteau à son arrivée mais l’a ensuite rangé dans sa voiture. « Je ne l’ai pas utilisé. Je l’avais sur moi, mais je l’ai redéposé dans ma voiture », a-t-il expliqué.

Trois ans de haine

« Il avait déjà pris des photos devant chez moi. Cela fait des mois qu’il me surveille », a ajouté Cédric Zachariou qui a précisé que le conflit est né il y a trois ans. « J’ai publié une vidéo sur Dutroux. Il s’est mis à me suivre et est entré en relation avec moi », a-t-il expliqué à 7sur7.

« Dans un premier temps, je me suis dit qu’une collaboration pouvait être bénéfique. Ensuite, il s’est mis à m’accuser de pédophile et a truqué une vidéo pour faire croire que j’avais trompé ma copine. Depuis ce moment-là, j’ai coupé les ponts. Mais il continue à vouloir pourrir ma vie », a ajouté le blogueur qui, à l’époque, avait été incarcéré pour avoir incité à l’émeute lors des manifestations des Gilets Jaunes.

Mais le son de cloche est tout autre du côté de Valentino Provenzano: « Depuis le début, il m’attaque sur les réseaux sociaux. J’avais pris contact avec lui parce qu’il avait beaucoup plus d’influence que moi sur le web. Mais il a ensuite publié des vidéos contre moi. Il m’a beaucoup nui dans la vie. J’ai perdu mon job à cause de lui. Il est allé voir quelques-uns de mes anciens collègues pour leur raconter des choses sur moi. L’un d’entre eux a failli m’agresser et j’étais devenu une victime de harcèlement au boulot. »

Finalement, c’est un combat de boxe qui devrait régler leur différend. Ils ont en effet convenu de se retrouver sur un ring dès que les conditions sanitaires les permettront.