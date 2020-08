La très jolie Rolex d’Eden Hazard

View this post on Instagram

🇮🇹 Il centrocampista del Real Madrid, Eden Hazard @hazardeden_10 , indossa un Rolex Cosmograph Daytona “Occhio di Tigre” in oro giallo con cinturino Oysterflex. Presentato nel 2019 a Baselworld, questo raro Daytona presenta un set di 36 diamanti taglio trapezio nella ghiera, quadrante pavè tigrato e contatori color champagne. – 🇬🇧 The midfielder of Real Madrid, Eden Hazard @hazardeden_10 , wears a yellow gold Rolex Cosmograph Daytona “Eye of the Tiger” with an Oysterflex strap. Presented at Baselworld 2019, this rare Daytona features 36 trapeze-cut diamonds set on the bezel, champagne subdials, and a Tiger-print pavé diamond dial. – Model Ref.116588TBR-003 list price: €101.850 – Picture by @realmadrid