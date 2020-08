Kanye West veut un TikTok chrétien

C’est sur Twitter que Kanye West a annoncé qu’il voulait une version chrétienne de TikTok qu’il appellerait JesusTok.

Kanye West a en effet exprimé quelques inquiétudes à propos de TikTok. Il a expliqué qu’il avait regardé des vidéos sur cette application avec sa fille et qu’il n’avait pas vraiment aimé ce qu’il avait vu. C’est pourquoi il aimerait créer une « meilleure » version.

L’idée du rappeur de 43 ans serait de garder un style similaire mais avec un contenu plus adapté aux enfants.

« Une vision juste est venue à moi », a-t-il expliqué. « Jesus Tok. J’ai regardé TikTok avec ma fille et en tant que père chrétien, j’ai été très déçu par beaucoup de contenu. Mais j’ai adoré la technologie. »

A VISION JUST CAME TO ME… JESUS TOK I WAS WATCHING TIK TOK WITH MY DAUGHTER AND AS A CHRISTIAN FATHER I WAS DISTURBED BY A LOT OF THE CONTENT BUT I COMPLETELY LOVED THE TECHNOLOGY

— ye (@kanyewest) August 17, 2020